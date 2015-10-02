Американські тренери спецпідрозділу SWAT почнуть навчати українських інструкторів з 5 жовтня

З 5 жовтня в Україні розпочнеться спільне навчання для підготовки українських інструкторів спецпідрозділу КОРД з американськими інструкторами спецпідрозділу SWAT.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю журналістам після відвідування навчального центру “Старе” Національної гвардії МВС України у Київській області.

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“Приїдуть американські спецназівці і техаські рейнджери, з якими у нас є відповідна домовленість і вони будуть працювати разом з нашою командою тренерів, щоб готувати. Після цього, коли ця нова команда (українських тренерів) буде готова. Ми розпочнемо відбір і перекваліфікацію всіх спецназівців, які є розрізнені, в єдиний спецназ - у єдиний спецназ КОРД (корпус оперативної раптової дії)”, - сказав Аваков.

Також міністр заявив, що бійці бригади спецпризначення Нацгвардії матимуть найкраще озброєння, повідомили УНІАН у прес-службі МВС.

Бригада оперативного призначення на кілька тисяч осіб створюється згідно з концепцією розвитку Нацгвардії. До лав спецпідрозділу набиратимуться контрактники, які служили у зоні АТО та мають певний досвід. Для бійців передбачається підвищене грошове утримання – від 7 тис. грн.

Аваков зазначив, що бійці спецназу "вже сьогодні можуть працювати проти ворога". У них для цього є найкраще озброєння. Крім того, в розпорядженні спецпризначенців будуть вертольоти та літаки для того, щоб якнайшвидше потрапляти у необхідні місця.

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У свою чергу секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов зазначив, що коли буде оголошено набір до спецназу нової поліції, то буде дуже ретельний відбір кандидатів, критерії якого будуть значно серйознішими, ніж при наборі у патрульну поліцію.

“Тому що це не просто форма, це не просто бажання працювати, це не просто знання юридичні, це, безумовно, дуже серйозна фізична підготовка, психологічна підготовка, це і дуже серйозна професійна підготовка”, - сказав Турчинов.

При цьому він підкреслив, що в рамках набору спецпідрозділу, перевага буде надаватися тим, хто служив у військовому спецназі, хто має бойовий досвід.