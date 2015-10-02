У Нідерландах реконструювали збитий на Донбасі "Боїнг"

Як повідомляють сьогодні нідерландські ЗМІ, слідчі відтворили передню частину літака, знайдену на місці катастрофи в Україні.

Зокрема, слідчі мають частини кокпіта і салону бізнес-класу, з яких відтворено повітряне судно.

Очікується, що макет буде продемонстровано через 13 жовтня на авіабазі Гилзе-Рейн (Gilze-Rijen) під час презентації підсумкового звіту про розслідування причин катастрофи «Боїнга».

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із ЗРК "Бук". Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

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Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення пізнання і експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

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13 жовтня Рада з безпеки на транспорті Нідерландів оприлюднить остаточну доповідь про причини загибелі малайзійського «Боїнга».

Розслідування паралельно проводять дві групи. Встановленням причин катастрофи займається Рада з безпеки на транспорті Нідерландів. Кримінальне розслідування веде міжнародна слідча група, до складу якої входять експерти з Австралії, Бельгії, Нідерландів, Малайзії й України.