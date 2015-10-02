У Нідерландах реконструювали збитий на Донбасі "Боїнг"
В Нідерландах реконструювали збитий терористами на Донбасі малайзійський «Боїнг», що буде продемонстрований 13 жовтня під час презентації підсумкового звіту слідчих, які проводять розслідування причин катастрофи.
Як повідомляють сьогодні нідерландські ЗМІ, слідчі відтворили передню частину літака, знайдену на місці катастрофи в Україні.
Зокрема, слідчі мають частини кокпіта і салону бізнес-класу, з яких відтворено повітряне судно.
Очікується, що макет буде продемонстровано через 13 жовтня на авіабазі Гилзе-Рейн (Gilze-Rijen) під час презентації підсумкового звіту про розслідування причин катастрофи «Боїнга».
Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із ЗРК "Бук". Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.
Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.
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Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення пізнання і експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.
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13 жовтня Рада з безпеки на транспорті Нідерландів оприлюднить остаточну доповідь про причини загибелі малайзійського «Боїнга».
Розслідування паралельно проводять дві групи. Встановленням причин катастрофи займається Рада з безпеки на транспорті Нідерландів. Кримінальне розслідування веде міжнародна слідча група, до складу якої входять експерти з Австралії, Бельгії, Нідерландів, Малайзії й України.