Бойовики готові звільнити з полону 30 українських військових - волонтер

Про це волонтер, керівник "Офіцерського корпусу" і Центру з обміну полоненими Володимир Рубан заявив в ефірі "17 каналу", повідомляє портал «Новини Донбасу».

За словами Рубана, до обміну вже готові від 23 до 26 військових в окупованому Донецьку і від 5 до 7 - у Луганську.

Рубан відзначив, що Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі наполягає "на цифру більш як 150 осіб".

"Загальний список незадоволених запитів - близько 350 осіб. Реальних, тих, кого ми можемо швидко отримати, які вже підготовлені, привозити, кого ми просили і забирайте, ось їх близько тридцяти осіб", - сказав Рубан.

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Як повідомляв УНІАН, 25 вересня уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко з посиланням на дані СБУ заявила, що в полоні проросійські бойовики утримують 163 українців.

За її словами, 163 українців, із яких 99 - військовослужбовці, бійці добровольчих батальйонів і батальйонів Національної гвардії України, а також 64 цивільні особи.

Також у списку зниклих безвісти 800 осіб. З них 396 - військовослужбовці, співробітники силових структур, 404 – цивільні особи.

За словами Геращенко, впродовж року вдалося знайти і звільнити з полону бойовиків 2 тис. 911 осіб.