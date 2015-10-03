На Луганщині CБУ вилучила великий арсенал зброї в пенсіонера, який працював на бойовиків

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, чоловік "працював" на представників ГРУ Генштабу Міноборони Росії, які оформлені "радниками" одного з незаконних збройних формувань терористів в окупованому Стаханові. Він інформував кураторів про чисельність, дислокацію, озброєння, переміщення військової техніки та підрозділів Збройних сил України вздовж лінії розмежування.

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В СБУ зазначили, що агент терористів використовував посвідчення діючого офіцера міліції, завдяки чому залучав місцевих мешканців для збирання інформації начебто в інтересах правоохоронців. Співробітники спецслужби встановили, що за вказівкою російських спецслужб він мав налагодити канал постачання зброї та вибухівки з окупованої території для організації серії терористичних та диверсійних актів у населених пунктах.

Під час обшуків у інформатора виявлено також арсенал зброї та значну суму коштів у вітчизняній та іноземних валютах.

Він зберігав у себе бойовий пістолет ТТ, два пістолети Макарова, автомат, два карабіни та сім рушниць, понад 1,3 тис. набоїв різного калібру, детонатори для гранат, а також професійні оптичні пристрої, ящик військових димових шашок тощо.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (організація або участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі для встановлення всіх осіб, задіяних колишнім правоохоронцем для збирання та передачі терористам інформації