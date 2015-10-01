Військова прокуратура зупинила канал контрабанди зброї із зони АТО, трьох зловмисників затримано під час чергової реалізації двох автоматів Калашникова.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ, слідчими військової прокуратури Західного регіону України, спільно з Управлінням СБУ Чернівецькій області та департаментом контррозвідки СБУ припинено діяльність групи у складі військовослужбовця та цивільних осіб, які організували канал по збуту вогнепальної зброї та боєприпасів із зони проведення Антитерористичної операції на сході країни.

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Також правоохоронцями було задукоментовано збут вказаними особами понад 1400 набоїв калібру 5.45 та гранат типу Ф-1 і РГД-5. Під час проведення обшуків за місцем проживання окремих членів злочинної групи виявлено та вилучено значну кількість боєприпасів та наркотичних засобів, йдеться у повідомленні.

Затриманим повідомлено про підозру за вчинення злочину, передбаченого ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

До суду внесено клопотання про обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою.