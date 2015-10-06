Президент закликав зосередитися на професійно-технічній освіті

Про це розповів заступник голови адміністрації Президента Дмитро Шимків на брифінгу після засідання Національної ради реформ. Слова Шимківа наводить "112 Україна".

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"На Нацраді реформ президент підкреслив, що варто припинити штампувати тільки економістів та юристів і зосередитися на професійно-технічній освіті", - розповів Дмитро Шимків.

Крім того, всі учасники засідання висловилися за збереження практики зовнішнього незалежного тестування для школярів.