Порошенко наголошує на необхідності оновлення освітніх стандартів та навчальних програм

Про це він заявив під час обговорення питання про реформи в освіті на черговому, 12-му засіданні Національної ради реформ, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Якісна освіта має бути доступною для всіх українців, де б вони не проживали, гірському селі чи великому місті. Початкова ж школа має бути всюди, навіть у самих малих населених пунктах», - зазначив Порошенко.

Президент наголосив на необхідності оновлення змісту освіти, приведення його до потреб людини, суспільства та держави, відзначивши важливість оновлення освітніх стандартів, навчальних програм, назвавши «дуже актуальним» питання оновлення підручників.

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Також глава держави акцентував на важливості синхронізації системи освіти з потребами ринку праці: «Ми не можемо штампувати економістів і юристів, а потім, коли нам потрібні для розвитку виробництва інженери, хіміки, біологи, ми маємо високий дефіцит кваліфікованих кадрів».

Президент назвав не менш важливим питання реформування професійної освіти, впровадження у навчальний процес майбутніх робітників новітніх технологій і матеріалів. Глава держави закликав приділили окрему увагу проекту закону «Про професійну освіту».

Президент зауважив, що сучасний світ вимагає появи нових концепцій: освіта впродовж життя, фінансова грамотність, курс якої вже впроваджується в українських школах, цифрова грамотність.

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Окремо президент виділив проект розвитку викладання англійської мови. «Представники англомовних країн готові надати нам практичну, теоретичну, фінансову, інші форми допомоги для того, щоб ми негайно кардинально змінили ставлення і учнів, і вчителів до англійської мови, яка вже перестала бути мовою Сполучених Штатів Америки і Великої Британії, а стала мовою міжнародного спілкування, яка відкриває нові можливості для кожного випускника», – підкреслив президент.

«Але поруч з цими амбітним завданнями нам, соромно сказати, ще є над чим працювати у вирішенні архаїчних проблем, далеких від сучасних технологій. Хіба у нас не залишилося шкіл, де діти до вітру ходять у вуличні шпаківні? Хіба ми повністю вирішили проблему шкільних автобусів? Не можна займатися оптимізацією мережі малокомплектних шкіл, не вирішивши питання довозу дітей в комфортних умовах до більш потужних навчальних закладів, що розташовані в інших населених пунктах», – сказав глава держави.