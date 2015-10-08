СБУ затримала міліціонера, який обклав даниною підприємців райцентру на Луганщині

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, до спецслужби звернулися обурені мешканці райцентру, які скаржились на дії начальника підрозділу дільничних інспекторів райвідділу внутрішніх справ, що обклав даниною підприємців та селян.

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«Перевірка підтвердила – правоохоронець дійсно вимагав хабарі, не гребуючи ні грошима, ні сільгосппродукцією. Зокрема, задокументовано три епізоди отримання незаконної винагороди на суму маже 10 тисяч гривень», - йдеться в повідомленні.

Міліціонера затримали під час одержання щомісячної данини від одного з підприємців, поінформували в СБУ.

Під час обшуку за місцем його проживання вилучено набої різного калібру та холодну зброю, що зберігалися без відповідного дозволу.

Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене повторно і поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.