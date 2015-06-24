СБУ затримала виконуючого обов’язки начальника ДАІ Волновахи за підозрою у співпраці з "ДНР"

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СБУ.

"Правоохоронець", використовуючи доступ до службових даних, передавав співробітнику т.зв. "розвідувального управління республіканської гвардії ДНР" на прізвисько "Зомбі" інформацію про озброєння, місця дислокації техніки та розташування командних пунктів сил АТО", - повідомили в прес-службі.

Також за данними СБУ, на початку травня він координував шляхи відходу ворожої диверсійно-розвідувальної групи після здійснення нею терористичного акту в районі Волновахи.

"Зафіксовано випадок попередження перевертнем представників "ДНР" про наміри підрозділів ЗС України провести розвідку на лінії розмежування", - додали в прес-сслужбі.

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Проводяться слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (Створення терористичної групи чи терористичної організації), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.