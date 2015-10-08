МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю

Зокрема, МЗС рекомендує не відвідувати район Східного Єрусалима, палестинські території та населені пункти Ізраїлю, розташовані у безпосередній близькості від Сектора Газа.

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У переліку міст, які небажано відвідувати на даному етапі, Наблус, Віфлеєм, Хеврон, Рамалла, Тулькарм, Дженін та їхні околиці.

«Громадянам, які перебувають на території Ізраїлю, слід проявляти підвищену пильність та обережність, дотримуватись правил особистої безпеки, постійно стежити за новинами щодо розвитку ситуації в цій країні», - наголошують в МЗС.

У разі потрапляння у надзвичайні або критичні ситуації, зовнішньополітичне відомство радить громадянам України невідкладно звертатися до посольства України в Ізраїлі.