Порошенко пообіцяв різко підвищити грошове забезпечення українських військових у 2016 році

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час всеукраїнського форуму учасників АТО в Києві.

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«У новому військовому бюджеті 2016 року ми передбачимо різке зростання грошового забезпечення українських військових», - заявив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що в наступному році Збройні Сили України отримають на речове забезпечення 4,5 мільярда гривень. На ці кошти планується придбати 65 тисяч комплектів бронежилетів, 60 тисяч шоломів, понад 200 тисяч комплектів польової форми, 59,5 тисяч комплектів спорядження, 50 тисяч комплектів засобів захисту, 35 тисяч комплектів постільної білизни та 56 тисяч комплектів спальних мішків.