Суд у Грозному відібрав присяжних у справі українців Карпюка та Клиха

Про це повідомляє правозахисна організація «Центр громадянських свобод» з посиланням на адвоката Карпюка Докку Іцлаєва.

Наступне засідання за участю присяжних призначене на 26 жовтня у Верховному суді Чечні.

Іцлаєв повідомив також, що захист Карпюка заявив суду про застосування до Карпюка жорстоких катувань. “Утім, суд навідріз відмовився здійснювати ті дії, котрі покладені на нього законом у зв’язку з такою заявою. І цей факт тільки підтверджує правильність рішення захисту Карпюка та Клиха щодо розгляду справи судом присяжних”, - сказав адвокат.

Після відмови суду розглядати заяву щодо катувань Іцлаєв відразу ж звернувся із заявою до Слідчого комітету Росії.

Окрім того, захист заявив клопотання про припинення кримінального переслідування щодо Карпюка в частині бандитизму (ч. 1. ст. 209 КК РФ) у зв’язку із вичерпанням терміну давності.

Іцлаєв вважає, що суд все ж таки може прийняти рішення на користь захисту, хоча прокурор і заперечував проти цього клопотання, стверджуючи, що воно - передчасне. Суд, аби прийняти рішення щодо задоволення чи відхилення цього клопотання, пішов до нарадчої кімнати. Своє рішення суддя має оголосити на засіданні 13 жовтня о 12.00, зазначив адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня в Слідчому комітеті РФ заявили про направлення до суду кримінальної справи проти двох громадян України Карпюка і Клиха за звинуваченням в участі в боях проти російських військових у Чечні на боці місцевих ополченців у 1990-х роках.

Карпюка російські спецслужби викрали в Чернігівській області у березні 2014 року. Клих був затриманий в серпні 2014 року в російському місті Орел.