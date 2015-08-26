У Росії збираються судити членів УНА-УНСО, яких звинувачують в участі в боях в Чечні

У Слідчому комітеті РФ заявили про спрямування до суду кримінальної справи двох громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Клиха за звинуваченням в участі в боях проти російських військових у Чечні на стороні місцевих ополченців у 1990-х роках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації по Північно-Кавказькому федеральному округу завершено розслідування кримінальної справи стосовно учасників банди, яка складається з членів націоналістичної організації «Українська національна асамблея – Українська народна самооборона» (УНА-УНСО) - громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Клиха".

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Повідомляється, що їх звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК РФ (керівництво та участь у банді), п. п. в, з, н» ст. 102 КК РРФСР (вбивство двох і більше осіб у зв'язку з виконанням ними свого службового обов’язку), ч. 2 ст. 15, п. п. в, з, н» ст. 102 КК РРФСР (замах на вбивство двох і більше осіб у зв'язку з виконанням ними свого службового обов'язку).

За версією російського слідства, на початку 1990-х років на території України була створена воєнізована політична організація право-радикального спрямування «УНА-УНСО», що дотримується націоналістичної ідеології, одними з цілей і завдань якої була протидія російській владі у будь-якій формі і знищення громадян РФ російської національності".

Слідчі стверджують, що, «поділяючи вказані цілі і завдання, у зазначений час на території України до її складу увійшли громадяни України Микола Карпюк, Станіслав Клих, Олександр Малофеєв, Олександр Музичко та інші особи».

При цьому зазначається, що «у зв'язку зі створенням на території Чеченської Республіки Російської Федерації у період з 1991 року стійких озброєних груп (банд) з метою насильницького відторгнення від Росії і утворення на її території незалежної ісламської держави та початком бойових дій з відновлення конституційного ладу в Чеченській Республіці в грудні 1994 року, перебуваючи на території України, Карпюк, Музичко та інші особи взяли активну участь в організації стійких озброєних груп, що складаються з найбільш радикально налаштованих членів «УНА-УНСО», для їх подальшої участі у збройному конфлікті на території Росії на стороні самопроголошеної Чеченської Республіки Ічкерія».

Наголошується, що в цей самий час Карпюк разом з Дмитром Корчинським та іншими особами з числа керівників і членів «УНА-УНСО» прибули з України до Чеченської Республіки з тим, щоб у складі озброєної групи з числа членів «УНА-УНСО» і спільно з членами банд, очолюваних Асланом Масхадовим, Шамілем Басаєвим та іншими особами, здійснювати напади та вбивства громадян, військовослужбовців збройних сил РФ, а також співробітників правоохоронних органів.

«Так, виконуючи накази керівників банди, Карпюк спільно з Музичком очолили банду під назвою «Вікінг», до якої також увійшли учасники «УНА-УНСО» Дмитро Ярош, Юрій Долженко, Олександр Малофеєв, Станіслав Клих та інші особи», - стверджують російські слідчі.

Вони заявляють, що у період з грудня 1994 по січень 1995 року Карпюк, Клих, Малофеєв спільно з іншими учасниками банд неодноразово брали активну участь у бойових зіткненнях з військовослужбовцями ЗС РФ на території Президентського палацу, площі «Минутка» та залізничного вокзалу міста Грозного, в ході яких вбили не менше як 30 військовослужбовців і не менш як 13 завдали поранення.

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"На даний час слідством зібрана достатня доказова база, у зв'язку з чим кримінальну справу стосовно Карпюка і Клиха із затвердженим обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

«Раніше стосовно учасника банди «Вікінг» - громадянина України Олександра Малофеєва кримінальну справу було виділено в окреме провадження у зв'язку з укладенням досудової угоди про співробітництво, яка також із затвердженим обвинувальним висновком направлена до суду для розгляду по суті», - додали в Слідчому комітеті РФ.

Як повідомляв УНІАН, Клих і Карпюк були заарештовані понад рік тому, і за цей час до них жодного разу не був допущений консул України.