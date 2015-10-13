В Мукачеві невідомі обстріляли магазин з гранатомета (фото)

Як повідомляє відділ зав’язків з громадськістю ГУМВД України в Закарпатській області, до чергової частини Мукачівського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від директора торговельного центру, що знаходиться у м. Мукачеві.

"Заявник повідомив про те, що вночі невідома особа пошкодила вікно на п’ятому поверсі даного закладу. На місце події прибула слідчо-оперативна група…Міліціонери виявили пошкодження вікна та залишки від заряду гранатомета. На щастя, від вибуху ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, на даний час тривають слідчі дії по встановленню всіх обставин даної події. Проводяться оперативно-розшукові заходи та встановлюються особи, причетні до даного правопорушення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Санкція статті передбачає від трьох до семи років ув'язнення.