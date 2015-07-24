Під Мукачевим невідомі обстріляли з гранатомета магазин (фото)

Про це сьогодні повідомили у прес-службі мукачівської міліції.

До чергової частини Мукачівського міськвідділку міліції надійшло повідомлення від охоронця магазину “Риба”, що розташований у с.Залужжя Мукачівського району.

Заявник повідомив про те, що вночі невідома особа пошкодила вікно в магазині.

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"На місце події прибула слідчо-оперативна група. Міліціонери виявили пошкодження вікна мансарди. На щастя, від вибуху ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Ймовірно, зловмисники стріляли з ручного протитанкового гранатомета.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації та ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.Нагадаємо, у Мукачевому 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектору» і людьми з оточення народного депутата Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

Декілька бійців «Правого сектору» після стрілянини ховаються в лісі на Закарпатті.