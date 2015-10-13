Українці вірять, що втілити сподівання Майдану може тільки нове покоління лідерів - опитування

51% українців вважають, що нинішні політичні лідери не забезпечують проведення необхідних реформ.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, презентованого сьогодні на прес-конференції в УНІАН керівником центру IFES Ракешом Шарма.

За його словами, українці не вірять, що очікування Майдану були належним чином втілені національними політичними лідерами - лише 5% оцінюють відповідні зусилля позитивно. Українці також сумніваються у спроможності і реальному бажанні свого нинішнього політичного керівництва реалізувати очікування Майдану.

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Згідно з результатами дослідження, 47% громадян вважають, що нинішнє керівництво країни не розуміє, які реформи необхідні для реалізації цих сподівань, тоді як протилежну думку поділяє 38% респондентів. Ставлення до тих реформ, які проводяться в країні, є навіть більш скептичним: 51% громадян не згодні з тим, що нинішні політичні лідери забезпечують проведення необхідних реформ, в той час як лише 28% опитаних вважають протилежне. Зрештою, переважна більшість, 72%, вірить у те, що єдиний спосіб досягнення цілей Майдану - у їх реалізації новим поколінням лідерів, не пов’язаних з існуючим статус-кво.

Опитування громадської думки проводилося Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і охоплювало 1588 респондентів, опитаних у період між 12 і 26 вересня 2015 року на всій території України (окрім Донбасу та Криму). Похибка не перевищує 2,5% без урахування дизайн-ефекту.