Олланд і Меркель закликали Порошенка до проведення реформ

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу Єлисейського палацу.

В адміністрації французького президента поінформували, що сторони поговорили про ситуацію на Донбасі, а також про необхідність проведення в Україні реформ.

Зокрема, Олланд і Меркель назвали економічні реформи умовою для посилення міжнародної допомоги Україні.

Крім того, лідери трьох країн також обговорили необхідність дотримання сторонами конфлікту на Донбасі Мінського протоколу. Франсуа Олланд і Ангела Меркель також відзначили важливість «інституційного вирішення» кризи на сході України.

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«Вони наголосили на необхідності того, щоб російська влада вжила всіх очікуваних від неї заходів, які сприяли б деескалації», – повідомляють у Єлисейському палаці.

Там також поінформували, що аналогічну заяву президент Франції зробив під час короткої зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним 6 грудня у Москві.

Згідно з повідомленням на сайті президента України, співбесідники висловилися за якнайшвидшу зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську.

«Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Вони відзначили, що попри зменшення кількості обстрілів з часу оголошення режиму припинення вогню 9 грудня, поки що не відбулось відведення військ та важкого озброєння від лінії розмежування, закриття кордону та звільнення заручників, згідно із зобов’язаннями сторін, закріпленими у Мінських домовленостях. При цьому Президент України особливо наголосив на необхідності домогтись звільнення усіх заручників, чисельність яких на сьогоднішній день перевищує 600 осіб», – йдеться в повідомленні прес-служби президента України.

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Петро Порошенко також поінформував своїх співрозмовників про наміри доправити у постраждалі регіони гуманітарну допомогу із продовольством і ліками

Петро Порошенко, Ангела Меркель та Франсуа Олланд висловилися за доцільність продовження діалогу в Нормандському форматі.