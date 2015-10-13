Волонтери отримали дозвіл на пошук тіл українських військових, які загинули в районі ДАП
15:14, 13 жовтня 2015Суспільство
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Громадська організація "Союз "Народна пам'ять" отримала дозвіл на пошук останків українських воїнів, які загинули неподалік донецького аеропорту.
Волонтери отримали дозвіл на пошук тіл загиблих в районі ДАП бійців / Скріншот відео BBC
Про це керівник місії "Чорний тюльпан" Ярослав Жилкін написав у Facebook.
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"Сьогодні дали добро на роботу в р-ні аеропорту р. Донецьк (нарешті). Бажаючих залишитися на базі не знайшлося", - зазначив він.
Додамо, що за даними інформресурсів бойовиків, крім місії "Чорного тюльпана" у пошуках в районі аеропорту задіяні представники Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК), "ДНР", СММ ОБСЄ і Міжнародного комітету Червоного Хреста.
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