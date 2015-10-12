ОБСЄ вкотре знайшла важке озброєння бойовиків на Донбасі

Про це йдеться у звіті за вихідні.

"Безпілотні літальні апарати Спеціальної моніторингової місії і надалі спостерігають, у порушення визначених ліній відведення, наявність важкого озброєння. 10 жовтня, на підконтрольних "ДНР" районах, місія побачила наступні види озброєння: в районі Сонцевого (60 км на північний схід від Маріуполя) 23 основних бойових танків, в районі Комсомольського (74 км на північний схід від Маріуполя) сім танків та іншу техніку, в районі Петрівського (77 км на північний схід від Маріуполя) три самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" та в районі Роздольного (64 км на північний схід від Маріуполя) одну самохідну гаубицю 2С1 "Гвоздика", - сказано в повідомленні.

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Водночас, 11 жовтня на контрольованих урядом України територіях інструктори ОБСЄ помітили два танки.

Також, за межами визначених місць для відведення зброї були помічені десять танків в районі села Круглик (31 км на південний захід від Луганська) на підконтрольній бойовикам "ЛНР" території на військовому полігоні для навчань.

Окрім того, на іншому військовому полігоні на підконтрольній бойовикам "ЛНР" території в районі села Мирне (28 км на південний захід від Луганська) було помічено 24 танки Т-64, а у контрольованому урядом України Новоайдарі було помічено 6 танків.

Спостерігачі ОБСЄ зазначають, що у контрольованій бойовиками Горлівці бачили щонайменше 6 танків на причепах вантажівок.