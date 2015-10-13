Малайзійський Боїнг не міг бути збитий іншим літаком - Радбез Нідерландів

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це на військово-повітряній базі Нідерландів повідомив голова Ради безпеки Нідерландів Чіббе Яустра.

"Літак MH17 не розбився в результаті повітряного нападу. У розслідуванні вказано, що (у цьому випадку) пошкодження відомих нам уламків були би іншими і радіолокаційні зображення продемонстрували би (наявність) іншого літака", - сказав Яустра.

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Він зазначив, що було проведене відповідне розслідування щодо можливості того, що MH-17 міг бути збитий іншим літаком.

Як повідомляв УНІАН, з часу збиття літака малайзійських авіаліній у небі над Донецькою областю в липні 2014 року, Росія та проросійські бойовики продовжують відкидати свою причетність до трагедії MH17, заявляючи, що літак міг бути збитий українськими військовими за допомогою винищувача.

Слідство, проведене Радою безпеки Нідерландів, дійшло висновків, що літак «Малазійських авіаліній» рейсу МН17 був збитий у повітрі над східною Україною ракетою "Бук".

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Усі 298 людей, які перебували на борту літака, загинули. Більшість жертв - громадяни Нідерландів.