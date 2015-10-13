Boeing 777 був збитий "Буком" - офіційні висновки слідства

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це у вівторок на військово-повітряній базі Нідерландів повідомив голова Ради безпеки Нідерландів Чіббе Яустра.

"Рейс МН17 зазнав катастрофи через детонацію бойової головки ззовні літака з лівої сторони кабіни пілотів. Цю головку типу 9N314M носить ракета системи «Бук", - сказав він.

За його словами, в результаті вибуху передня частина літака була зруйнована, а літак розламався у повітрі.

"В результаті детонації передня частина літака розламалася, після чого і весь літак розламався у повітрі", - деталізував він.

Голова Ради безпеки Нідерландів констатував, що троє членів екіпажу в кабіні загинули на місці.

Він також зазначив, що уламки впали на місцевість розміром 50 квадратних кілометрів на сході України.

"Ракета була випущена з місцевості розміром 320 кілометрів у східній частині України", - додав він.

Голова РБ Нідерландів наголосив, що важливу роль зіграли уламки літака, які дозволити реконструювати частину літака.

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"Мета реконструкцію - встановити якомога чітко, що було причиною падіння МН17. Вивчення уламків вказало на подальші докази, що саме ракета була причиною падіння МН17. Інші сценарії були виключені. Рейс МН17 не впав в результаті враження метеоритів. Ми виключили можливість, що літак міг мати технічні дефекти чи був вибух на самому літаку. Також літак не розбився в результаті повітряної атаки", - наголосив Яустра.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Загинули усі 298 осіб, які були на борту. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

У Нідерландах паралельно також триває окреме кримінальне розслідування, яке покликане виявити конкретних винуватців авіакатастрофи. До цього процесу залучені слідчі з Нідерландів, Малайзії, Бельгії, Австралії та України. На його результати очікують до кінця року.