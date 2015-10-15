Адвокат оприлюднив подробиці справи, де згадується "участь" Яценюка в чеченській війні

Відповідний уривок з кримінальної справи захисник навів на своїй сторінці Facebook.

Читайте такожЯценюк не виключає, що з наступного року Україна налагодить випуск боєприпасів для стрілецької зброї

"Читаю матеріали справи Карпюка і Клиха. От вам казка на ніч. Заодно вітаю всіх українців з Днем захисника вітчизни і тим, що у них такий бойовий прем'єр, куди там Нетаньяху", - написав Новіков.

"Особисто ним (Клихом) в цьому бою було вбито четверо військовослужбовців. Він бачив, як після його пострілів солдати падали на землю і не подавали ознак життя. В цьому бою йому запам'ятався Яценюк Арсеній Петрович, який теж стріляв з автомата "Калашникова", зробив близько десяти пострілів в російських військовослужбовців, вбив кого-небудь чи ні, він не бачив", - йдеться в матеріалах справи.

Читайте такожРосійські слідчі наполягають на своєму: Яценюк воював у Чечні (документ)

"В цьому бою ще запам'ятався момент, постійне переміщення Яценюка з однієї вогневої точки на іншу. Всі там займали позицію, а той бігав. На голові у Яценюка була військова каска, вона ще чимось була обмотана, чи светром, чи-то ще чимось, всередині ще щось було. Він побоювався за своє життя", - йдеться в матеріалах справи.

"Після бою Яценюк часто був серед журналістів, багато позував, фотографувався, давав інтерв'ю. В їхньому загоні Яценюк перебував приблизно до 4-5 січня 1995 року, а потім через Грузію поїхав у Київ разом з якимись журналістами. Більше Яценюка на території Ічкерії-Чеченської Республіки він не бачив", - сказано в матеріалах справи.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня в Слідчому комітеті РФ заявили про направлення до суду кримінальної справи стосовно двох громадян України Карпюка і Клиха за звинуваченням в участі в боях проти російських військових у Чечні на стороні місцевих ополченців у 1990-х роках.

Карпюка російські спецслужби викрали в Чернігівській області у березні 2014 року. Клих був затриманий в серпні 2014 року в російському місті Орел.