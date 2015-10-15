Українські прикордонники отримали 39 позашляховиків Volkswagen Amarok

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу помічник голови Державної прикордонної служби України - прес-секретар ДПСУ Олег Слободян.

«13 жовтня з окремої комендатури охорони і забезпечення Держприкордонслужби у підрозділи західного кордону виїхала чергова колона автомобільної техніки. 39 патрульних автомобілів підвищеної прохідності «Фольксваген Амарок» прикордонне відомство отримало в рамках реалізації проекту «Розвиток сучасної інфраструктури відділів прикордонної служби по програмі транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна», - уточнив Слободян.

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За його словами, вартість автомобілів 1,2 млн євро.

Слободян зазначив, що за цією програмою в підрозділи західного регіону Держприкордонслужба вже направила 33 автомобіля «Рено Дастер», 8 мікроавтобусів «Фольксваген Транспортер», 20 квадроциклів та інше обладнання.

«В цілому в рамках оновлення технічного парку відомства в підрозділи охорони кордону в цьому році вже направлено понад 500 одиниць техніки, яка була отримана як за рахунок бюджетних засобів, так і в рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги», - повідомив Слободян.