В МЗС розповіли, звідки в Україні з'являються мігранти з Сирії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на конференції директор Департаменту Європейського Союзу МЗС України Всеволод Ченцов.

"На сьогодні можу чітко сказати, що через Україну не проходить канал міграції з цього регіону" – наголосив він.

За словами Ченцова, мігранти потрапляють в Україну з третіх країн.

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За його словами, МЗС України намагається чітко доносити цю інформацію до партнерів в ЄС, зокрема з тим, щоб супротивники надання Україні безвізового режиму не змогли цим скористатися.

Як повідомляв УНІАН, Європа цього року стикнулась з великою міграційною кризою: на континент з країн Азії та Африки прибули близько 515 тис. осіб. Всі вони дісталися до Європи Середземним морем.

Більшість мігрантів, які дісталися до Європи, сирійці.

З початку збройного конфлікту в Сирії в 2011 році країну змушені були залишити близько 4 млн осіб, понад 7 млн стали внутрішніми переселенцями.