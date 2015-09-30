В МЗС розповіли, звідки в Україні з'являються мігранти з Сирії
У Міністерстві закордонних справ наголошують, що через Україну не проходить канал міграції з Сирії до європейських країн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на конференції директор Департаменту Європейського Союзу МЗС України Всеволод Ченцов.
"На сьогодні можу чітко сказати, що через Україну не проходить канал міграції з цього регіону" – наголосив він.
За словами Ченцова, мігранти потрапляють в Україну з третіх країн.
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За його словами, МЗС України намагається чітко доносити цю інформацію до партнерів в ЄС, зокрема з тим, щоб супротивники надання Україні безвізового режиму не змогли цим скористатися.
Як повідомляв УНІАН, Європа цього року стикнулась з великою міграційною кризою: на континент з країн Азії та Африки прибули близько 515 тис. осіб. Всі вони дісталися до Європи Середземним морем.
Більшість мігрантів, які дісталися до Європи, сирійці.
З початку збройного конфлікту в Сирії в 2011 році країну змушені були залишити близько 4 млн осіб, понад 7 млн стали внутрішніми переселенцями.