Найтепліше українці ставляться до Польщі, найпрохолодніше до Росії - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг". Так 15% опитаних українців оцінили своє ставлення до Польщі як дуже тепле, ще 43% - як тепле. А 36% респондентів висловили нейтральне відношення до цієї країни. Також 12% українців засвідчили дуже тепле відношення до Білорусі, а 45% - тепле. Ще 37% нейтрально ставляться до цієї сусідньої держави. В трійку лідерів за симпатіями українців також увійшов Євросоюз. Зокрема 11% респондентів дуже тепло ставляться до євроспільноти, ще 40% відповіли, що мають тепле ставлення до ЄС, 35% - нейтральне, 10% - холодне.

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До Грузії і Литви українці ставляться однаково - по 11% респондентів висловили дуже тепле відношення до цих держав, ще по 37% - тепле.

Також до рейтингу симпатій українців серед держав увійшла Канада - 8% респондентів засвідчили дуже тепле ставлення, ще 36% - тепле.

Крім цього свої симпатії громадяни України висловили таким країнам як: Німеччина, США, Молдова, Словаччина, Угорщина і Румунія.

Передбачувано найгірше ставлення українці висловили до Росії. Серед опитаних знайшлось лише 2%, які дуже тепло ставляться до РФ, ще 15% опитаних тепло поставились до цієї країни. 26% респондентів сказали, що вони холодно ставляться до Росії, а 35% - дуже холодно.

Опитування проводилося по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, з 7 по 21 вересня цього року. Всього було опитано 1200 жителів України віком 18 років і старше. Допустима похибка не перевищує 2,8%.