Лише 8% українців виступають за більш тісні відносини з Росією - опитування

49% українців прагнуть поглиблення відносин з Європейським Союзом і лише 8% виступають за більш тісні відносини з Росією.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, презентовані сьогодні на прес-конференції УНІАН керівником центру IFES Ракешом Шарма.

За його словами, опитування засвідчує, що половина українців вважає, що Україна виграє від налагодження більш тісних політичних та економічних відносин радше з Європою, аніж з Росією.

Читайте такожКількість прихильників ідеї визнати боротьбу ОУН-УПА за незалежність України перевищила кількість противників - опитування

Шарма зазначає, що загалом в тому, що Україні краще прагнути поглиблених відносин з Європою, переконані 49% опитаних, тоді частка тих, хто віддає перевагу більш тісним відносинам з Росією, становить 8%.

Крім того, згідно з результатами дослідження, на думку 19% респондентів, Україна повинна мати тісні відносини як з Європою, так і з Росією, тоді як 14% громадян виступає за те, щоб Україна не мала тісних відносин ні з Європою, ні з Росією.

Опитування громадської думки проводилося Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і охоплювало 1588 респондентів, опитаних у період між 12 і 26 вересня 2015 року на всій території України (окрім Донбасу та Криму). Похибка не перевищує 2,5% без урахування дизайн-ефекту.