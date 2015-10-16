СБУ перекрила канали контрабанди через територію Росії до окупованих районів Донбасу

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

"Згідно із зовнішньоекономічними контрактами, укладеними на замовлення офшорних компаній, підприємці відправляли товари до країн близького та далекого зарубіжжя. У документах обов’язково зазначалося, що товар буде перевантажено на території Ростовської області (РФ). Насправді в Росії оформлювався реекспорт вантажів в Україну. Зворотне переміщення товарів здійснювалося вже через ділянки кордону, що контролюються терористами", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПрикордонники затримали 134 тонни стріляних гільз, які везли з Донбасу до Придністров'я

Більшість товарів складали продукти харчування довготривалого зберігання: мінеральна вода, соки, крупи, цукор, консерви. Крім цього, у такий спосіб через державний кордон України незаконно переміщувалися будівельні матеріали.

За даними СБУ, лише за останні два тижні міжвідомча група затримала дев’ять великовантажних автомобілів, що використовувалися для транспортування незаконних товарів.