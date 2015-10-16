СБУ перекрила канали контрабанди через територію Росії до окупованих районів Донбасу
На Харківщині міжвідомча група у складі співробітників СБУ, прикордонників та митників заблокувала низку каналів незаконного переміщення товарів до тимчасово підконтрольних терористам «ДНР/ЛНР» районів Донбасу через територію Російської Федерації.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
"Згідно із зовнішньоекономічними контрактами, укладеними на замовлення офшорних компаній, підприємці відправляли товари до країн близького та далекого зарубіжжя. У документах обов’язково зазначалося, що товар буде перевантажено на території Ростовської області (РФ). Насправді в Росії оформлювався реекспорт вантажів в Україну. Зворотне переміщення товарів здійснювалося вже через ділянки кордону, що контролюються терористами", - йдеться в повідомленні.
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Більшість товарів складали продукти харчування довготривалого зберігання: мінеральна вода, соки, крупи, цукор, консерви. Крім цього, у такий спосіб через державний кордон України незаконно переміщувалися будівельні матеріали.
За даними СБУ, лише за останні два тижні міжвідомча група затримала дев’ять великовантажних автомобілів, що використовувалися для транспортування незаконних товарів.