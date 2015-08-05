Порошенко хоче повернути кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він повідомив під час зустрічі з головою Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадієм Москалем, який доповів про перші результати боротьби з контрабандою в регіоні.

Зокрема, як наголошується в повідомленні, голова Закарпатської ОДА звернув увагу президента на питання посилення відповідальності за контрабанду, яка діє в інших країнах.

Читайте такожНа Донеччині СБУ заблокувала колону фур з контрабандними сигаретами і алкоголем (фото)

«Президент відреагував на це повідомленням про те, що внесе до Верховної Ради як невідкладний законопроект про введення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів замість адміністративної, яка діє зараз», - поінформували у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році в Україні була скасована кримінальна відповідальність за такий вид злочину, як товарна контрабанда, але зросли фінансові санкції. Так, за контрабанду замість кримінальної відповідальності були встановлені великі фінансові санкції - штраф у розмірі 100% від вартості виявленого контрабандного товару з його конфіскацією, а також конфіскацією товарів і транспортних засобів зі спеціально виготовленими схованками, що використовувалися для перевезення. За повторне протягом року вчинення однією і тією ж особою аналогічного порушення розмір штрафу теж подвоюється (200% вартості контрабандних товарів).