Порошенко хоче повернути кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів
Президент України Петро Порошенко внесе до Верховної Ради як невідкладний законопроект про введення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він повідомив під час зустрічі з головою Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадієм Москалем, який доповів про перші результати боротьби з контрабандою в регіоні.
Зокрема, як наголошується в повідомленні, голова Закарпатської ОДА звернув увагу президента на питання посилення відповідальності за контрабанду, яка діє в інших країнах.
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«Президент відреагував на це повідомленням про те, що внесе до Верховної Ради як невідкладний законопроект про введення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів замість адміністративної, яка діє зараз», - поінформували у прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, у 2012 році в Україні була скасована кримінальна відповідальність за такий вид злочину, як товарна контрабанда, але зросли фінансові санкції. Так, за контрабанду замість кримінальної відповідальності були встановлені великі фінансові санкції - штраф у розмірі 100% від вартості виявленого контрабандного товару з його конфіскацією, а також конфіскацією товарів і транспортних засобів зі спеціально виготовленими схованками, що використовувалися для перевезення. За повторне протягом року вчинення однією і тією ж особою аналогічного порушення розмір штрафу теж подвоюється (200% вартості контрабандних товарів).