За півтора року підтримка вступу України в НАТО зросла на 14% - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг". Зокрема, у вересні цього року, на питання про те, якби референдум про вступ України в НАТО проводився сьогодні, 48% респондентів проголосували б за вступ. 28% опитаних проголосували б проти вступу в Альянс, 17% респондентів було важко відповісти, ще 8% не голосували б.

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Для порівняння, у липні цього року за вступ до НАТО проголосували б 41% опитаних, а 30% - проти. 14% респондентів не голосували б, ще 15% - було важко відповісти.

Зазначимо, що в березні 2014 року, за вступ України до НАТО висловились 34% опитаних, а 43% - проголосували б проти. Ще 9% опитаних не голосували б зовсім, 13% - на той час не визначились.

Опитування проводилося по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, з 7 по 21 вересня цього року. Всього було опитано 1200 жителів України віком 18 років і старше. Допустима похибка не перевищує 2,8%.