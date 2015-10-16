Міськрада Дзержинська визначилася з новою назвою міста

Сьогодні в Дзержинську на виконання закону про декомунізацію було ухвалено рішення про перейменування міста. Тепер воно називатиметься Торецьк, повідомляє Донецька обласна державна телерадіокомпанія.

"Сьогодні відбулася сесія міської ради, на якій було вирішено відправити клопотання про перейменування міста Дзержинська, - прокоментував ситуацію секретар міськради Юрій Євсюков, - тепер слово за Верховною Радою".

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Крім того, як повідомлялося раніше, голова Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський пообіцяв 10 тисяч гривень тому, хто придумає кращу назву для міста. Доля цих грошей поки невідома. Як розповів Юрій Євсюков, з подібною пропозицію до міської адміністрації звернулося близько 15 організацій і громадян. Планується зібрати цих людей і вирішити долю призового фонду: або розділити між усіма учасниками конкурсу, або пожертвувати на якісь інші цілі.