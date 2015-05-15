Порошенко підписав закони про декомунізацію

Про це у п'ятницю ввечері повідомила прес-служба глави держави.

Окрім того, були підписані закони "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років"; "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років" та "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті".

Документами забороняється радянська символіка, засуджується комуністичний режим, відкриваються архіви радянських спецслужб та визнаються борцями за незалежність України УПА й інші організації.

Ці закони були ухвалені народними депутатами на ранковому засіданні Верховної Ради 9 квітня 2015 року більшістю голосів.

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Підписуючи зазначені закони, глава держави заявив, що найближчим часом до Верховної Ради буде подано проект закону, спрямований на удосконалення норми щодо відповідальності за порушення закону про статус борців за незалежність України у ХХ столітті.

Законопроектом, ініційованим Президентом, пропонується усунути колізії, які можуть бути використані для зловживання нормами законодавства, порушення прав і свобод людини і громадянина, зокрема, в частині свободи наукових досліджень і міжнародної співпраці та діалогу.