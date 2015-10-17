В зоні АТО виявлено три схованки з мінами, автоматами і гранатометами

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, за місцем розташування однієї з частин Збройних сил України у м. Лисичанськ співробітники штабу знайшли 10 протипіхотних мін МОН-50. В ході проведення оперативних заходів було з'ясовано, що інший арсенал захований біля с. Марківка Луганської області.

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З місця огляду співробітники СБУ вилучили ще 2 протипіхотні міни МОН-50, автоматичну зброю, більше 3 тисяч патронів різного калібру, понад 3 кг тротилу, близько 30 гранат, гранатомети, постріли до них і пульти дистанційного управління.

Також оперативники виявили ще один ретельно замаскований схрон із засобами ураження біля с. Первомайське Володарського району Донецької області. З нього вилучили тротилові шашки, 7 гранат, електродетонатори, запали та набої до автомата.

Крім того, біля населеного пункту Іванград Артемівського району Донецької області було виявлено схрон в одній з печер. В ньому, окрім гранат, запалів і тротилових шашок, зберігалася пластина динамічного захисту з вмістом пластикової вибухівки; різьбові електродетонатори, саморобні запалювальні трубки, а також шматок карти із зображенням м. Горлівка та бланк пропуску одного з координаційних центрів з відбитком мокрої печатки.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.