На Луганщині правоохоронці виявили схованку із зброєю - СБУ

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

Зазначається, что із схованки, облаштованої в покинутій споруді поблизу однієї з баз відпочинку, правоохоронці вилучили протитанковий станковий гранатомет з 21 пострілом до нього, 3 автомати Калашникова, 2 автоматичні гранатомети та 200 пострілів до них, великокаліберний кулемет, кулемет Калашникова, 8 ручних переносних протитанкових гранатометів, 16 ручних гранат, 2 осколкові протипіхотні міни, 2 оптичні приціли до гранатометів, приблизно 5 тисяч набоїв різного калібру та інші засоби військового призначення.

"Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до незаконного зберігання зброї", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, аеророзвідка полку "Дніпро-1" виявила військову техніку російсько-терористичних військ. Зокрема, помічено 16 танків на базі біля села Солнцево, 4 УРАЛи для перевезення б/к, 5 гаубиць Д-30 біля села Богданівка.