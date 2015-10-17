Внаслідок аварії прогулянкового катера на Одещині загинули 12 осіб (відео)

20:28, 17 жовтня 2015
Суспільство
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Внаслідок аварії прогулянкового катера в районі Затоки на Одещині загинули щонайменше 12 осіб, вдалося врятувати 23 людини.

pravda.od.ua

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури України.

Як зазначається, вдень 17 жовтня прогулянкове судно "Іволга" вийшло з приватної бази для прогулянки в акваторії Чорного моря в районі м.Білгород-Дністровський.

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"За попередніми даними на борту перебували 36 осіб. Під час повернення на базу приблизно о 16:00 судно перевернулося", - йдеться у повідомленні. 

Згідно з повідомленням, триває рятувальна операція,  в якій беруть участь судна Адміністрації морських портів України, Білгород-Дністровського порту і Держприкордонслужби.

"В результаті пошукових робіт вдалося врятувати 23 людини, знайдено 12 тіл загиблих. Пошукова операція триває. Інформація оновлюватиметься", - заявили у відомстві. 

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Posted by Mikheil Saakashvili on 17 октября 2015 г.
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