Біля берегів Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном, що перевозив мігрантів

Неподалік від острова Лесбос катер берегової охорони Греції зіткнувся з човном, що перевозив мігрантів. Про це повідомляє газета "Прото тема".

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"Один з катерів берегової охорони Греції, згідно з отриманою інформацією, зіткнувся недалеко від острова Лесбос з човном, що перевозив мігрантів. В даний момент в районі зіткнення проводиться пошукова операція, оскільки стало відомо, що вісім мігрантів після інциденту пропали без вісті", - повідомляє видання.

Як повідомлялося, Євросоюз може запропонувати Туреччині безвізовий режим в обмін на допомогу з мігрантами.

За даними агентства ЄС з безпеки зовнішніх кордонів, до країн ЄС від початку 2015 року прибули близько 710 тис. мігрантів. Близько половини – через грецькі острови.