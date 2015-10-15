Біля берегів Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном, що перевозив мігрантів
Вісім осыб пропали без вісті.
Неподалік від острова Лесбос катер берегової охорони Греції зіткнувся з човном, що перевозив мігрантів. Про це повідомляє газета "Прото тема".
Читайте такожНорвегія має намір повертати в Росію сирійських біженців, які прибувають звідти
"Один з катерів берегової охорони Греції, згідно з отриманою інформацією, зіткнувся недалеко від острова Лесбос з човном, що перевозив мігрантів. В даний момент в районі зіткнення проводиться пошукова операція, оскільки стало відомо, що вісім мігрантів після інциденту пропали без вісті", - повідомляє видання.
Як повідомлялося, Євросоюз може запропонувати Туреччині безвізовий режим в обмін на допомогу з мігрантами.
За даними агентства ЄС з безпеки зовнішніх кордонів, до країн ЄС від початку 2015 року прибули близько 710 тис. мігрантів. Близько половини – через грецькі острови.