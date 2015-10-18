Перший робочий день тижня принесе дощі на захід і північ України
19:55, 18 жовтня 2015Суспільство
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Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі в західних і північних областях.
Завтра в Києві очікуються короткочасні дощі / flickr.com/photos/desomnis
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
На заході країни синоптики пообіцяли +9...+16, короткочасні дощі.
Крім того, сильні опади очікуються і в Житомирській, Чернігівській та Сумській областях, там температура повітря складе +10...+14.
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У центральних і східних областях передбачається від +11...+15, на півдні +16...+18, мінлива хмарність.
Завтра у столиці короткочасні дощі, вдень +12...+14, вночі +6...+8.
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