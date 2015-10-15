Погода на сьогодні: по всій країні трохи потеплішає, на заході та півдні – дощі

10:28, 15 жовтня 2015
Суспільство
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У Києві очікується мінлива хмарність, вдень повітря прогріється до +11..+13.

Погода на 15 октября / Гидрометцентр

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

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У західних областях синоптики прогнозують похмуру погоду, дощі. Температура вдень +8..+12, в Ужгороді до +19, вночі – 0..+2.

На півночі, сході і в центрі буде ясно з мінливою хмарністю, вдень стовпчик термометра підніметься до +9..+13, вночі -3..+2.

У південному регіоні та Криму можливі дощі. Температура +11..+14, вночі +2..+4.

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