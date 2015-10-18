За останніми даними, на затонулому на Одещині катері перебувало 36 осіб - МВС

Про це станом на 20:40 повідомили у відділі зв'язків із громадскістю ГУМВС України в Одеській області.

"Серед них 22 врятованих пасажирів і 14 загиблих. Крім того, міліція перевіряє інформацію про можливе знаходження на борту судна ще кількох осіб", - зазначили правоохоронці.

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Раніше повідомлялося, що в смт. Затока Білгород-Дністровського району Одеської області затонув катер. Внаслідок аварії постраждали 36 чоловік, що знаходилися на судні.

22-людини були врятовані і знаходяться в лікувальних закладах. 14 пасажирів загинули, особи п'ятьох з них правоохоронці наразі встановлюють.

"Таким чином, кількість потерпілих в результаті аварії становить 36 осіб. Крім того, міліція перевіряє інформацію про можливе знаходження на судні ще кількох осіб, яку правоохоронці отримали від врятованих після аварії пасажирів судна", - зазначили в МВС.