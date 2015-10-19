У Маріуполі невідомі обстріляли будинок з гранатомета (фото)

Про це повідомили в прес-службі ГУ МВС в Донецькій області.

Зазначається, що на місці події біля будинку правоохоронці виявили використаний протитанковий гранатомет і ще один - приведений у боєготовність. При цьому будівля пошкоджена, але постраждалих немає.

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Наразі боєприпаси вилучені та направлені на експертизу.

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.