У Маріуполі невідомі обстріляли будинок з гранатомета (фото)
08:42, 19 жовтня 2015Суспільство
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Близько 5 ранку 19 жовтня в міліцію надійшло повідомлення про те, що в одній з багатоповерхівок по пр. Нахімова у Приморському районі Маріуполя стався вибух.
Про це повідомили в прес-службі ГУ МВС в Донецькій області.
Зазначається, що на місці події біля будинку правоохоронці виявили використаний протитанковий гранатомет і ще один - приведений у боєготовність. При цьому будівля пошкоджена, але постраждалих немає.
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Наразі боєприпаси вилучені та направлені на експертизу.
"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
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