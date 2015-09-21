У Миколаєві СБУ затримала групу торговців зброєю із зони АТО (фото, відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, встановлено, що клієнтами зловмисників були представники кримінальних кіл Миколаєва. "Товар" поставлявся з району проведення антитерористичної операції та ввозився в Україну контрабандним шляхом. Одного з членів групи правоохоронці затримали при спробі продажу пістолета марки "ТТ".

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Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили два автомати АКС-74, по одному АК-47 та АКСУ-74, тринадцять пістолетів, два з яких з глушниками, автомат ППШ, три пістолети-кулемети та одну напівавтоматичну гладкоствольну рушницю. Зловмисники також зберігали дев’ять артилерійських снарядів калібру 45 мм, одинадцять гранат Ф-1 та РГД-25, заряд ВОГ-25 для підствольного гранатомета, понад 2 тисячі набоїв різного калібру та саморобний вибуховий пристрій тощо. Співробітники СБ України виявили ще 19 тисяч доларів США та 26 золотих монет.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної торгівлі зброєю та боєприпасами.