Затонулий катер "Іволга" підняли з води (фото)

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Міністерства інфраструктури України.

Судно "Іволга" підняли. Доправимо до берега, щоб оглянути. pic.twitter.com/O1jT63hVdJ — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) October 19, 2015

Так, за даними заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова, катер «Іволга» піднято на поверхню та поміщено на палубу плавкрану «Богатир».

Рятувальні роботи здійснено силами підприємств Мінінфраструктури, додав він.

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Найближчим часом представники МВС та урядової комісії з розслідування трагедії в Одеській області розпочнуть перевірку того, чи є всередині катеру тіла потерпілих, поінформували у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня у Чорному морі поблизу селища Затока перекинувся катер «Іволга», на борту якого перебувало 36 осіб. Загинули 14 осіб, врятувати вдалося 22 людини. Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко не виключив, що на борту катера могли перебувати ще 8 осіб.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Суд заарештував капітана затонулого катера на 2 місяці без права внесення застави.