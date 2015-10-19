В Затоку пригнали кран, який підніме затонулий катер

Про це у своєму "Твіттері" повідомив віце-прем'єр Геннадій Зубко. "На місці аварії "Іволги" почав працювати плавкран, який найближчим часом має здійснити підйом судна", - повідомив Геннадій Зубко.

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За його словами, відповідне рішення прийнято на урядової комісії, "не чекаючи офіційного дозволу капітана".

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в Затоці біля входу в гирло Дністровського лиману перекинувся і затонув риболовно-прогулянковий катер "Іволга". 14 людей загинули, 22 вдалося врятуватися.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту").