Суд виніс вирок співробітникам Качанівської колонії у справі про побиття Тимошенко

Про це повідомив народний депутат Сергій Власенко, поінформували УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

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За його словами, «суд дослідив докази, допитав велику кількість свідків і підтвердив факт побиття Юлії Тимошенко високопоставленими співробітниками Качанівської колонії 20 квітня 2012 року».

Як встановлено рішенням суду, зазначив Власенко, «фізичне насильство до Юлії Тимошенко застосували тепер уже колишні співробітники колонії: перший заступник начальника колонії Андрій Коваленко, заступник начальника колонії Андрій Парамей та старший інспектор колонії Євген Зимогляд (по третій особі справа виділена в інше провадження, оскільки вона зникла з території України)».

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За даними Власенка, згідно з вироком суду, Коваленко отримав 3 роки позбавлення волі з одночасним позбавленням військового звання підполковника внутрішньої служби. Після відбуття покарання йому 3 роки заборонено працювати в пенітенціарній службі.

Парамей отримав 3 роки ув’язнення з відстрочкою виконання на 3 роки, поінформував Власенко, додавши, «суд сприйняв доводи Юлії Тимошенко та її захисту щодо зменшення покарання для нього через те, що ще під час перебування лідера «Батьківщини» в лікарні «Укрзалізниці» Парамей повністю розкаявся, вибачився перед Юлією Тимошенко та надав захисту цінну інформацію».

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада 2014 року прокуратура Харківської області оголосила двом заступникам начальника Качанівської виправної колонії (№54) про підозру у застосуванні сили до Тимошенко.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що вказані особи ввечері 20 квітня 2012 року застосували до Тимошенко фізичне насильство під час її перевезення до лікарні.

У грудні 2014 року справу про застосування фізичної сили до Тимошенко в Качанівській виправній колонії було направлено до суду.