Порошенка підтримали б 26% українців, якби вибори президента пройшли на початку жовтня - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", які презентував керівник групи Олексій Антипович.

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Водночас 16% респондентів підтримали би лідера політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко, 12% - лідера партії "Опозиційний блок" Юрія Бойка, 9% - лідера "Об'єднання "Самопоміч" Андрія Садового, 7% - лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

Крім того, згідно з даними опитування, 6% підтримали би на посаду президента лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, понад 4% - лідера "Правого сектору" Дмитра Яроша та понад 4% - лідера "Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олега Тягнибока.

Решта виборців підтримали би іншого кандидата.

При цьому якби до другого туру президентських виборів вийшли Порошенко та Тимошенко, то чинний президент отримав би 42% підтримки виборців, а Тимошенко - 31%. Решта виборців не визначилися з підтримкою.

В разі, якби до другого туру вийшли Порошенко та Садовий, то чинного президента підтримало би 39%, лідера "Самопомочі" - 34% виборців. Якби ж до другого туру вийшли Порошенко та Бойко, тоді б чинний президент набрав би 54%, а лідер "Опозиційного блоку" - 21% підтримки.

Опитування проводилося із 3 по 12 жовтня 2015 року. Опитано 3 тис. респондентів віком від 18 років методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Похибка дослідження становить не більше 1,8%.