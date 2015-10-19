Порошенка підтримали б 26% українців, якби вибори президента пройшли на початку жовтня - опитування
Близько 16% голосів виборців могла б отримати Юлія Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", які презентував керівник групи Олексій Антипович.
Читайте такожПро вступ до НАТО можна буде говорити через 5-6 років - Порошенко
Водночас 16% респондентів підтримали би лідера політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко, 12% - лідера партії "Опозиційний блок" Юрія Бойка, 9% - лідера "Об'єднання "Самопоміч" Андрія Садового, 7% - лідера Радикальної партії Олега Ляшка.
Крім того, згідно з даними опитування, 6% підтримали би на посаду президента лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, понад 4% - лідера "Правого сектору" Дмитра Яроша та понад 4% - лідера "Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олега Тягнибока.
Решта виборців підтримали би іншого кандидата.
При цьому якби до другого туру президентських виборів вийшли Порошенко та Тимошенко, то чинний президент отримав би 42% підтримки виборців, а Тимошенко - 31%. Решта виборців не визначилися з підтримкою.
В разі, якби до другого туру вийшли Порошенко та Садовий, то чинного президента підтримало би 39%, лідера "Самопомочі" - 34% виборців. Якби ж до другого туру вийшли Порошенко та Бойко, тоді б чинний президент набрав би 54%, а лідер "Опозиційного блоку" - 21% підтримки.
Опитування проводилося із 3 по 12 жовтня 2015 року. Опитано 3 тис. респондентів віком від 18 років методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Похибка дослідження становить не більше 1,8%.