СБУ досі шукає 800 українських військовослужбовців, зниклих безвісти

Про це в ефірі "5 каналу" заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт.

"Для нас зараз пріоритет у тому числі – це пошук 800 зниклих безвісти хлопців, для нас це теж важливо. Ми не закінчимо цю кампанію, поки не знайдемо останнього. І якщо це мертві хлопці, вони повинні бути поховані згідно з нашими християнськими традиціями, ми повинні передати їх близьким", – заявив Тандіт.

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Він повідомив, що тіла 400 українських військовослужбовців перебувають на території, яку зараз контролюють терористи.

«Близько 400 тіл перебувають на території, де не діють закони – це невпізнані тіла», – повідомив Тандем.

Крім того, радник голови СБУ зазначив, що 148 українців залишаються в полоні бойовиків: «Кремль використовує їх як політичних заручників».