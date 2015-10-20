У СБУ розповіли про кількість українських полонених, яких Кремль використовує як політичних заручників
Кремль використовує українських полонених як політичних заручників.
Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає "5 канал".
"На жаль, ми бачимо факт, який підтверджує те, що вже кілька місяців з боку так званих "ЛНР" та "ДНР" є профанація того, що ми мали зробити, того, що ми обговорювали спільно, в тому числі і в Мінську. Ми бачимо, що ті, хто перебуває в Донецьку та Луганську, не приймають самостійних рішень, і Кремль використовує наших хлопців, які там залишаються, як політичних заручників", - сказав він.
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За його словами, тепер ведуться переговори з польовими командирами щодо звільнення українських військовослужбовців, які перебувають у заручниках бойовиків.
"З різних джерел йде інформація щодо наших хлопців, які залишилися (в заручниках - Ред.), є можливість працювати не тільки із самопроголошеними так званими "республіками" - Донецьком і Луганськом, де до цього часу вони не можуть розібратися між собою - ми виходимо на польових командирів, які в деяких місцях до цього часу утримують наших хлопців і ми з ними безпосередньо ведемо переговори", - додав Тандіт.
Заступник голови СБУ також зауважив, що на сьогодні, за даними СБУ, в заручниках терористів перебуває 148 українських громадян.
"Є уповноважена Мінські підгрупа, яка в деталях працює над питанням звільнення, щодня вони працюють зі списками. На сьогодні 148 заручників, за нашою інформацію, перебуває не тільки на території Донецької і Луганської областей, а й на території Російської Федерації", - сказав він.
Раніше УНІАН повідомляв, що після тривалих перемовин, спільно проведених СБ України та Гуманітарною підгрупою Тристоронньої контактної групи в Мінську, представники "ЛНР" та "ДНР" зірвали операцію зі звільнення незаконно утримуваних заручників.