До України повернувся генерал МВС, який втік до Москви після розгону Євромайдану - ЗМІ

Після кривавого розгону Майдану і зміни влади чиновник утік до Москви, передає ТСН.

Міліціонер розміщував "Беркут" в санаторії у Пущі-Водиці, який належав його дружині, за що отримав мільйон гривень від держави.

Після перемоги Євромайдану міліціонер втік до Москви, де брав активну участь у так званому "Комітеті рятунку України" Миколи Азарова.

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За інформацією джерел видання, чоловік вже тиждень, як в Україні. За цей час його бачили в Черкаській, Полтавській, Чернігівській областях, а також у центрі Києва.

Поки немає інформації, чи є Крикун у переліку розшукуваних за злочини проти Майдану людей. Офіційні запити до ГПУ, СБУ і МВС поки не отримали відповіді.

Варто нагадати, що Крикуна звільнили з органів МВС у лютому 2014 року.