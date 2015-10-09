Прокуратура заявила про розкриття обставин штурму Майдану в ніч на 19 лютого 2014 року

Про це йдеться в повідомленні управління на сторінці у Facebook.

Слідством встановлено, що підготовку до можливого застосування сил і засобів АТО безпідставно організовано з січня 2014 року.

"Безпосередній план силового розгону учасників мітингу, розроблений на виконання злочинної вказівки екс-керівництва держави спільно колишніми очільниками МВС України та СБУ, передбачав повну зачистку від мітингувальників Майдану Незалежності, прилеглих вулиць та проведення силової фази АТО в будівлі Федерації профспілок України. У свою чергу залучені «тітушки» після витіснення протестувальників до Михайлівської площі мали розсіювати їх і розганяти", - повідомляється в ГПУ.

В Управлінні спецрозслідувань зазначили, що організатори чітко усвідомлювали, що вказані наміри призведуть до великої кількості постраждалих і жертв, але свідомо йшли на це. "Умисно та грубо порушуючи вимоги Закону України «Про боротьбу із тероризмом», кожен з очільників органів внутрішніх справ і СБУ почав організовувати підлеглі йому органи, а також «тітушок» для досягнення злочинної мети, формально створюючи видимість організації та проведення АТО", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що для забезпечення проведення злочинних дій було припинено роботу київського метрополітену, організовано блокування трансляції окремих телевізійних каналів, а також відключення центру столиці від електромережі.

"У результаті скоординованих злочинних дій керівників МВС України, СБУ та інших осіб приблизно з 19 години 18 лютого до 6 години 19 лютого 2014 року співробітниками органів внутрішніх справ та СБУ незаконно здійснено спробу силового розгону мітингувальників, у результаті чого внаслідок надмірного застосування фізичної сили, спеціальних засобів, спецтехніки і прихованого застосування вогнепальної зброї вбито 10 осіб та 64 особам заподіяно тілесні ушкодження. Пожежа, що виникла внаслідок проведення силової фази АТО в будівлі Федерації профспілок, забрала життя двох осіб та завдала значні матеріальні збитки. Під час виконання своєї ролі у злочинному плані «тітушками» вбито одну особу та заподіяно тілесні ушкодження ще 8", - інформує Генпрокуратура.

Постраждали у незаконній операції й правоохоронці, серед яких загинуло 5 осіб, а 10 отримали тілесні ушкодження.

Зазначається, що слідчим вдалося реконструювати хронологію подій та зібрати достатні докази для підозри колишніх високопосадовців у організації та здійсненні силового розгону мітингувальників за вищеописаних обставин.