Аваков: До патрульної поліції Кіровограда наберуть 250 співробітників, у Кривому Розі - 800

До патрульної поліції Кіровограда наберуть 250 співробітників, у Кривому Розі – 800.

Як повідомляє прес-служба МВС України, про це сьогодні, 22 жовтня, сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Стартував набір до нової патрульної поліції Кіровограда і Кривого Рогу. Набираємо відповідно 250 і 800 патрульних. Запрошуємо молодь", – зазначив глава МВС.

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Набір майбутніх поліцейських у Кіровограді проходить у приміщенні обласної філармонії. 250 кандидатів на службу в поліції мають набрати до 12 листопада.

Про це повідомив директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко. Він також додав, що впродовж першої години набору свої анкети вже подали понад 240 претендентів.