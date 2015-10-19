На Луганщині анонсували набір до патрульної поліції

Про це повідомляє ГУМВС України у Луганській області.

Детальну інформацію про умови набору до патрульної поліції, адресу комісії з прийому анкет, телефони та час роботи комісії буде надано додатково. Попередньо ознайомитись з онлайн-анкетою та умовами набору кандидати на службу офіційному сайті МВС України http://www.mvs.gov.ua в рубриці "Моя нова поліція", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у Черкасах до нової патрульної поліції, набір до якої стартував 21 вересня і завершився 12 жовтня, подали заяви майже 5400 осіб, конкурс на одне місце перевищив 27 осіб.